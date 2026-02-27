27 de fevereiro de 2026
ANTONIA MARIA

Novo ciclo, novo espaço

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Minha nova sala está um verdadeiro espetáculo! O espaço foi ampliado para marcar um momento especial: o nascimento da AMZ Sports, a nova divisão da AMZ. Para concretizar essa transição, o projeto foi dividido em ambientes sofisticados e funcionais. Em um deles, pensado para reuniões, contei com a expertise da JADERALMEIDA Campinas, sob a curadoria de Corina e Alexandre Silveira, garantindo o design e o conforto absoluto que minha equipe e nossos clientes merecem. A integração ganha mais aconchego com o tapete da Cris Guimarães, que traz um acolhimento único. As telas da GM7 agregam modernidade e tecnologia essenciais para essa nova fase.

Já o outro ambiente destaca a marcenaria executada com perfeição por Emiliano Beghini da Criare Collection, que seguiu à risca o projeto assinado pela Baauer e Gonzalez Arquitetura. Para finalizar com harmonia, os vasos de plantas de Bob Trapé trazem o frescor e a vida que equilibram todo o cenário. O resultado é um espaço simplesmente apaixonante! Fotos: Luiz Guilherme Damasceno e Victoria Capelatto.

  • Arquitetura projetada pelo escritório Baauer & Gonzalez
  • Cadeira Ora, Luminária de piso Hyde e Mesa de apoio Jardim JADERALMEIDA
  • Marcenaria de alto padrão da Criare Collection
  • Mesa de apoio Londyn JADERALMEIDA
  • Mesa de centro Jardim e Poltronas June JADERALMEIDA
  • O paisagismo das salas ficou por conta de Bob Trapé
  • Os convidados se acomodam confortavelmente no Sofá Met, desenhado por Jader Almeida, para assistir às apresentações na tela do grupo GM7, de Giovanni Maddaloni
  • Pendente Docc Tower JADERALMEIDA
  • Poltrona Windsor e mesa de apoio Jardim JADERALMEIDA
