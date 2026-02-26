26 de fevereiro de 2026
RODOVIA

VÍDEO: Caminhão ‘entala’ em viaduto e interdita Dutra em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PRF
Veículo com carga excedente ficou 'entalado' debaixo do viaduto na Dutra
Um caminhão com carga excedente ficou “entalado” debaixo do Viaduto Bandeirante (Viaduto do Jardim da Granja), em São José dos Campos, na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O incidente provocou interdição do tráfego na estrada, na tarde desta quinta-feira (26).

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), que acompanha a ocorrência, informou que o veículo estava tentando passar com a carga excedente por debaixo do viaduto, na altura do km 147, na pista sentido São Paulo. Até a última atualização, já havia mais de 10 km de congestionamento e não havia previsão de liberação da pista.

O caminhão passou pelo viaduto antigo e travou no viaduto que está sendo construído. A reportagem já questionou a concessionária RioSP qual é o motivo pelo qual a nova estrutura no local é mais baixa.

A ocorrência acontece no mesmo dia em que a PRF realiza a escolta de uma carga excedente superdimensionada no sentido São Paulo, no trecho entre o km 117 (Taubaté) e o km 169 (Jacareí). A composição tem 89,8 metros de comprimento e 491,8 toneladas (peso total), exigindo operação especial de trânsito e segurança.

