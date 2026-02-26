Um caminhão com carga excedente ficou “entalado” debaixo do Viaduto Bandeirante (Viaduto do Jardim da Granja), em São José dos Campos, na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O incidente provocou interdição do tráfego na estrada, na tarde desta quinta-feira (26).
A PRF (Polícia Rodoviária Federal), que acompanha a ocorrência, informou que o veículo estava tentando passar com a carga excedente por debaixo do viaduto, na altura do km 147, na pista sentido São Paulo. Até a última atualização, já havia mais de 10 km de congestionamento e não havia previsão de liberação da pista.
O caminhão passou pelo viaduto antigo e travou no viaduto que está sendo construído. A reportagem já questionou a concessionária RioSP qual é o motivo pelo qual a nova estrutura no local é mais baixa.
A ocorrência acontece no mesmo dia em que a PRF realiza a escolta de uma carga excedente superdimensionada no sentido São Paulo, no trecho entre o km 117 (Taubaté) e o km 169 (Jacareí). A composição tem 89,8 metros de comprimento e 491,8 toneladas (peso total), exigindo operação especial de trânsito e segurança.