Um caminhão com carga excedente ficou “entalado” debaixo do Viaduto Bandeirante (Viaduto do Jardim da Granja), em São José dos Campos, na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O incidente provocou interdição do tráfego na estrada, na tarde desta quinta-feira (26).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), que acompanha a ocorrência, informou que o veículo estava tentando passar com a carga excedente por debaixo do viaduto, na altura do km 147, na pista sentido São Paulo. Até a última atualização, já havia mais de 10 km de congestionamento e não havia previsão de liberação da pista.