As fortes chuvas que atingem a região do Vale do Paraíba provocaram a queda de ponte na Estrada do Marambaia, ligação rural entre os municípios de São José dos Campos e Caçapava.

Em nota, a Prefeitura de São José disse que o local está isolado e que a estrada já está sinalizada.