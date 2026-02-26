As fortes chuvas que atingem a região do Vale do Paraíba provocaram a queda de ponte na Estrada do Marambaia, ligação rural entre os municípios de São José dos Campos e Caçapava.
Em nota, a Prefeitura de São José disse que o local está isolado e que a estrada já está sinalizada.
“Por se tratar de uma via municipal que liga dois municípios, e o problema com a ponte está bem no limite dos mesmos, considerando também as características de uma vicinal, estamos tratando com a cidade de Caçapava e Governo do Estado de São Paulo as ações que deverão ser tomadas com a construção de uma nova ponte”, informou a administração municipal.
Transbordamento de rio
Principal rio da região norte de São José dos Campos, o rio Buquira transbordou e alagou ruas no bairro dos Freitas, nesta quinta-feira (26). A informação foi confirmada pela Defesa Civil do Estado.
“Houve transbordamento do Rio Buquira, causando inundação nas adjacências do bairro dos Freitas”, disse a Defesa Civil.
De acordo com o órgão, algumas moradias foram afetadas no bairro. Não houve registro de vítimas. A Defesa Civil de São José dos Campos está em atendimento no local.