Uma frente fria que se aproxima pelo oceano pode trazer chuvas intensas nos próximos dias na faixa leste do Estado de São Paulo, que inclui o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
Para definir ações preventivas contra possíveis desastres naturais, a Defesa Civil do Estado reuniu-se com representantes dos municípios paulistas nessa quarta-feira (25).
De acordo com o mapa de risco do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), a região está com alerta laranja (risco alto) para precipitações que podem chegar a 150 milímetros – cada milímetro de chuva significa um litro por m². O volume é elevado e pode causar transtornos, principalmente se a chuva se concentrar em um curto espaço de tempo.
O solo já encharcado aumenta ainda mais a preocupação das autoridades, que durante a reunião avaliaram a situação das áreas de risco e planejaram a logística operacional para uma pronta resposta às possíveis ocorrências.
“Temos previsão de muitas chuvas, já montamos o gabinete de crise e vamos ficar de plantão até o fim de semana para atender a população”, informou o prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo, o Caê.
Campos do Jordão.
Na cidade da Serra da Mantiqueira estão de prontidão a Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia militar, Secretaria de Serviços Urbanos e demais órgãos municipais.
A recomendação para moradores e turistas é evitar áreas abertas durante tempestades devido ao risco de raios e jamais enfrentar áreas alagadas. Uma lâmina de água de 15 cm já é capaz de arrastar uma pessoa. Com 30 cm, carros são levados pela enxurrada.
Em caso de emergência, ligue 199 e acione a Defesa Civil, que em Campos do Jordão atende ainda pelo WhatsApp (12) 98863-1525. O Corpo de Bombeiros também está a postos no telefone 193.