Uma frente fria que se aproxima pelo oceano pode trazer chuvas intensas nos próximos dias na faixa leste do Estado de São Paulo, que inclui o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para definir ações preventivas contra possíveis desastres naturais, a Defesa Civil do Estado reuniu-se com representantes dos municípios paulistas nessa quarta-feira (25).