OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
OPORTUNIDADE

Caçapava divulga 258 vagas de emprego para início imediato

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava divulgou uma lista atualizada de oportunidades de emprego no município. São 258 vagas para 80 cargos em diversos setores, desde serviços gerais e construção civil até funções técnicas e de gestão.

Para participar da seleção, os interessados devem comparecer à sede do PAT na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, Centro, portando documentos pessoais e carteira de trabalho.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Clique aqui para conhecer todas as vagas e os requisitos de inscrição.

