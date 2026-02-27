O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava divulgou uma lista atualizada de oportunidades de emprego no município. São 258 vagas para 80 cargos em diversos setores, desde serviços gerais e construção civil até funções técnicas e de gestão.

Para participar da seleção, os interessados devem comparecer à sede do PAT na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, Centro, portando documentos pessoais e carteira de trabalho.

