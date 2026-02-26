26 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

URGENTE: Trabalhador morre atropelado na Carvalho Pinto, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Colaborador foi atropelado por caminhão da equipe
Um trabalhador morreu atropelado pelo caminhão da própria equipe durante trabalhos de pintura de solo na manhã desta quinta-feira (26).

O acidente ocorreu no quilômetro 91 da Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos, por volta das 9h04, no sentido Leste, em uma área de obras que estava com a faixa de rolamento fechada.

O acidente

Segundo testemunhas, o condutor de um caminhão Mercedes-Benz realizava uma manobra de marcha ré para iniciar a pintura do lado direito da via quando atingiu o colega de trabalho.

A vítima estava logo atrás do veículo, alinhando os cones de sinalização, e não foi percebida pelo motorista. Outras duas pessoas também estavam em solo, mas não ficaram feridas no acidente.

Equipes de resgate da concessionária Ecopistas, a Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica foram acionadas. O corpo foi removido pelo serviço funerário às 12h43.

Não há informação sobre a identidade da vítima e se pertencia ao quadro de colaboradores da concessionária ou de empresa terceira.

