Um trabalhador morreu atropelado pelo caminhão da própria equipe durante trabalhos de pintura de solo na manhã desta quinta-feira (26).

O acidente ocorreu no quilômetro 91 da Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos, por volta das 9h04, no sentido Leste, em uma área de obras que estava com a faixa de rolamento fechada.

O acidente