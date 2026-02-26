Com o avanço das chuvas no litoral paulista e o registro de mortes, alagamentos e famílias desalojadas, municípios do estado podem acionar os Benefícios Eventuais para garantir auxílio imediato às vítimas de situações de emergência e calamidade pública.

O mecanismo é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e integra a política estadual de assistência social.

O que são os Benefícios Eventuais?