26 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSISTÊNCIA

Cidades em calamidade podem acionar benefícios eventuais em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Defesa Civil/SP
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Com o avanço das chuvas no litoral paulista e o registro de mortes, alagamentos e famílias desalojadas, municípios do estado podem acionar os Benefícios Eventuais para garantir auxílio imediato às vítimas de situações de emergência e calamidade pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O mecanismo é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e integra a política estadual de assistência social.

O que são os Benefícios Eventuais?

Previstos na Lei Orgânica da Assistência Social e regulamentados pelo Sistema Único de Assistência Social, os Benefícios Eventuais funcionam como proteção social temporária para famílias que sofreram perdas materiais, danos estruturais ou riscos à integridade física em decorrência de desastres naturais ou eventos extremos.

No Estado de São Paulo, o cofinanciamento para situações de emergência e calamidade pública está disciplinado pela Resolução 06/2025 da SEDS, que estabelece regras para repasse e aplicação dos recursos.

Quanto o Estado vai investir?

Para 2026, o orçamento estadual prevê R$ 10 milhões destinados ao atendimento de emergências e calamidades públicas, reforçando a rede socioassistencial em cenários críticos como o enfrentado atualmente no litoral.

A prioridade no pagamento em dinheiro segue os princípios da Política Nacional de Assistência Social, garantindo maior autonomia às famílias para decidir como utilizar o recurso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários