A Defesa Civil de Tremembé tem intensificado sua atuação diante do grande volume de chuvas e ventos que atingem o município, adotando medidas preventivas e emergenciais para garantir a segurança da população. As equipes seguem em regime de plantão permanente, com monitoramento constante das áreas de risco, incluindo regiões ribeirinhas, encostas e locais com histórico de alagamentos.

Entre as ações realizadas estão as vistorias técnicas em imóveis com risco estrutural, a interdição preventiva de áreas comprometidas, a remoção de famílias em situação de vulnerabilidade, a desobstrução de vias públicas e o atendimento imediato às ocorrências relacionadas à queda de árvores e destelhamentos provocados pelos ventos intensos. O trabalho é desenvolvido de forma integrada com outras secretarias municipais e órgãos de segurança, garantindo agilidade e eficiência na resposta às demandas.

A Defesa Civil também reforça a orientação à população por meio dos canais oficiais de comunicação, emitindo alertas e recomendações preventivas, como evitar áreas alagadas, não enfrentar enxurradas, não se abrigar sob árvores durante ventos fortes e acionar os serviços de emergência em situações de risco.