A Defesa Civil de Tremembé tem intensificado sua atuação diante do grande volume de chuvas e ventos que atingem o município, adotando medidas preventivas e emergenciais para garantir a segurança da população. As equipes seguem em regime de plantão permanente, com monitoramento constante das áreas de risco, incluindo regiões ribeirinhas, encostas e locais com histórico de alagamentos.
Entre as ações realizadas estão as vistorias técnicas em imóveis com risco estrutural, a interdição preventiva de áreas comprometidas, a remoção de famílias em situação de vulnerabilidade, a desobstrução de vias públicas e o atendimento imediato às ocorrências relacionadas à queda de árvores e destelhamentos provocados pelos ventos intensos. O trabalho é desenvolvido de forma integrada com outras secretarias municipais e órgãos de segurança, garantindo agilidade e eficiência na resposta às demandas.
A Defesa Civil também reforça a orientação à população por meio dos canais oficiais de comunicação, emitindo alertas e recomendações preventivas, como evitar áreas alagadas, não enfrentar enxurradas, não se abrigar sob árvores durante ventos fortes e acionar os serviços de emergência em situações de risco.
O atendimento às famílias afetadas inclui cadastramento para apoio social, encaminhamento para abrigos temporários quando necessário e levantamento técnico dos danos para providências futuras. Essas medidas visam reduzir impactos, preservar vidas e restabelecer a normalidade o mais rápido possível.
A coordenação das ações está sob minha responsabilidade, como secretário de Mobilidade Urbana e Segurança Pública de Tremembé.
Com trajetória consolidada na formulação e gestão de políticas públicas, coordenação de equipes técnicas e integração com forças estaduais e federais, reforço o compromisso da administração municipal com a prevenção de riscos, a proteção da população e a atuação técnica, responsável e transparente diante das adversidades climáticas.
A atuação contínua e estratégica da Defesa Civil de Tremembé demonstra o comprometimento da gestão municipal com a segurança, a organização urbana e o bem-estar da comunidade, especialmente em momentos que exigem resposta rápida, planejamento e responsabilidade pública.