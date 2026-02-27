Em São José dos Campos, 95% dos entrevistados pela Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos) em dezembro de 2025 aprovam morar na cidade. O município recebeu nota 798, considerada como alto grau de satisfação, em Qualidade de Vida, e está acima da média das cidades de grande porte (com mais de 400.000 habitantes), que é de 715.

A Prefeitura foi homenageada em outubro pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) durante solenidade comemorativa aos 10 anos de implantação do IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal) - que avalia o desempenho das prefeituras em 7 áreas da administração pública: saúde, educação, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, segurança nas cidades e tecnologia da informação.

Em 2025, a Administração também recebeu o selo B do órgão na classificação geral e A em tecnologia da informação. A nota máxima nesse quesito é resultado do investimento no governo digital.