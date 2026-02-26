A coleta de lixo de São José dos Campos voltou a se destacar como um dos serviços públicos mais bem avaliados do município. De acordo com levantamento recente, 96,6% da população aprova o serviço, que é realizado em parceria entre a Prefeitura e a Urbam. O alto índice de aprovação reflete a regularidade, eficiência e abrangência do trabalho realizado diariamente em todas as regiões da cidade.

A coleta domiciliar atende bairros residenciais, áreas comerciais e industriais, garantindo limpeza urbana e contribuindo diretamente para a qualidade de vida da população.

O resultado da pesquisa reforça que a coleta de lixo é uma referência na gestão pública da cidade, demonstrando ainda que serviços essenciais, quando bem planejados e executados, geram impacto direto e positivo no município.

A parceria com a Urbam tem sido fundamental para os resultados positivos. A empresa é responsável pela vistoria da frota, equipes e o planejamento operacional que permite cumprir os horários e roteiros estabelecidos, mesmo com o crescimento urbano do município.

Limpeza urbana mantém nível de excelência em pesquisa

EXCELÊNCIA. A Prefeitura manteve o nível de excelência reconhecido pela população no serviço de limpeza urbana.

De acordo com a pesquisa da Indsat, o serviço atingiu 95,6% de aprovação, o que o coloca entre os setores mais bem avaliados da cidade. O resultado reflete a eficiência da manutenção, abrangendo coleta de resíduos, varrição, zeladoria de áreas públicas e cuidado contínuo com o espaço urbano.

Iluminação pública em São José tem 98,3% de aprovação

REFERÊNCIA. A iluminação pública obteve 98,3% de aprovação, segundo pesquisa da Indsat realizada em dezembro, consolidando-se como referência em qualidade, segurança e inovação. O excelente resultado integra uma tendência positiva na avaliação dos serviços municipais.

Zeladoria urbana reforça serviços de roçada em São José

MANUTENÇÃO. A Prefeitura intensificou os serviços de roçada e capina em áreas públicas urbanas. O objetivo é ampliar as ações de zeladoria e garantir a manutenção de diversas regiões. O reforço visa melhorar a limpeza urbana, aumentar a segurança e prevenir riscos à população, com foco em vias de grande circulação e locais onde a vegetação cresce de forma mais acelerada.