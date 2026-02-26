Informações na palma da mão! A Prefeitura de Jacareí lançou a assistente virtual “Jaque”, um canal inteligente de atendimento ao cidadão que facilita o acesso a informações e serviços municipais. A ferramenta permite emissão de guia de pagamento do IPTU e Taxa de Coleta de resíduos Sólidos, Taxas Mobiliárias, relatórios de débitos, dentre outros serviços, diretamente pelo WhatsApp oficial da Prefeitura.

A assistente virtual conduz o atendimento de forma automática e possibilita o acesso a mais de 70 serviços tributários, muitos deles resolvidos no próprio WhatsApp, sem a necessidade de deslocamento ou atendimento presencial.

“A iniciativa, ao oferecer múltiplos canais oficiais para acesso às informações, guias para pagamentos, garante mais segurança, comodidade e eficiência no atendimento aos munícipes, evitando filas e burocracias”, destacou o secretário de Finanças, Guilherme Seixas Mendonça.

Serviços disponíveis na “Jaque”

Com apenas alguns cliques, o cidadão pode acessar:

• Emissão da guia de IPTU e Taxa de Lixo;

• Taxas Mobiliárias;

• 2ª Via de Parcelamento;

• Dívida Ativa;

• Guia de ITBI;

• Assinatura de Projetos;

• Certidão Negativa de Débitos;

• Emissão de ISS.

Como acessar a assistente virtual

Para falar com a Jaque é muito simples:

• Adicione o número (12) 3955-9000 à agenda de contatos;

• Envie um “oi” para a “Jaque” pelo WhatsApp;

• Confirme seus dados;

• Aguarde o menu de opções e selecione o serviço desejado.

Além do atendimento, o sistema realizará o envio de mensagens informativas automáticas, como avisos de vencimento, lembretes de inadimplência e outros comunicados institucionais.

Segurança e autenticidade do canal

Para garantir que o cidadão esteja falando com o canal oficial da Prefeitura, é importante observar:

• Número oficial: (12) 3955-9000;

• Conta verificada com selo de autenticação da Meta, exibido ao lado do nome do perfil;

• Identificação institucional da Prefeitura de Jacareí na descrição da conta.

A Prefeitura reforça que não solicita senhas, códigos de verificação ou transferências fora dos ambientes oficiais.

IPTU 2026

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 já está disponível para emissão e pagamento e a Prefeitura de Jacareí modernizou os processos com soluções digitais que facilitam a vida do cidadão. Agora, além de poder emitir o boleto pelo WhatsApp oficial da Prefeitura, os contribuintes podem pagar via PIX e garantir 10% de desconto no pagamento à vista até 23 de março de 2026.

Além disso, o contribuinte também pode emitir a guia de forma simples e rápida no site da Prefeitura www.jacarei.sp.gov.br. Para realizar a emissão, é necessário ter em mãos a Inscrição Imobiliária do imóvel.

