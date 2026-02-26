26 de fevereiro de 2026
INFRAESTRUTURA

Buraco em via pública no Jardim São José 1 começa a ser fechado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJ
Sabesp trabalha para conter vazamento e fechar buraco na via
Sabesp trabalha para conter vazamento e fechar buraco na via

Um novo buraco se abriu na rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no Jardim São José 1, em São José dos Campos, mobilizando equipes de manutenção na manhã desta quinta-feira (26). A abertura no asfalto foi causada pelo vazamento em uma adutora da Sabesp.

A empresa iniciou os trabalhos de manutenção para corrigir a falha na rede de saneamento e fechar a cratera.

A Prefeitura de São José, em nota, afirmou que acompanha os reparos dando prioridade à segurança da via e ao restabelecimento das condições adequadas de tráfego. O trânsito no local está interrompido com a área devidamente isolada até a conclusão da obra.

