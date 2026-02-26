Um novo buraco se abriu na rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no Jardim São José 1, em São José dos Campos, mobilizando equipes de manutenção na manhã desta quinta-feira (26). A abertura no asfalto foi causada pelo vazamento em uma adutora da Sabesp.

A empresa iniciou os trabalhos de manutenção para corrigir a falha na rede de saneamento e fechar a cratera.

