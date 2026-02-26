O aquário de Ubatuba abriu inscrições para o curso de formação de professores em "Educação Ambiental e Cultura Oceânica". A capacitação é gratuita e voltada a docentes da rede pública municipal e estadual.
Participantes recebem certificado e podem visitar o aquário gratuitamente com seus alunos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O curso
O curso será realizado nos dias 17 e 18 de março de 2026, com três opções de horário: das 9h às 11h, das 15h às 17h e das 18h às 20h.
Ao todo, são disponibilizadas 120 vagas, sendo 40 por período, com exigência mínima de 10 professores por turma.
Inscrições
As inscrições estão abertas até dia 4 de março de 2026, ou até o preenchimento total das vagas.
Por se tratar de formação gratuita e com número limitado de participantes, a expectativa é de que as vagas sejam preenchidas rapidamente.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: agendamento@aquariodeubatuba.com.br.