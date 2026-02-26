O aquário de Ubatuba abriu inscrições para o curso de formação de professores em "Educação Ambiental e Cultura Oceânica". A capacitação é gratuita e voltada a docentes da rede pública municipal e estadual.

Participantes recebem certificado e podem visitar o aquário gratuitamente com seus alunos.

O curso