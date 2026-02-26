26 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Aquário de Ubatuba oferece formação gratuita para professores

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Aquário oferece 120 vagas para curso de formação ambiental
Aquário oferece 120 vagas para curso de formação ambiental

O aquário de Ubatuba abriu inscrições para o curso de formação de professores em "Educação Ambiental e Cultura Oceânica".  A capacitação é gratuita e voltada a docentes da rede pública municipal e estadual.

Participantes recebem certificado e podem visitar o aquário gratuitamente com seus alunos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O curso

O curso será realizado nos dias 17 e 18 de março de 2026, com três opções de horário: das 9h às 11h, das 15h às 17h e das 18h às 20h. 
Ao todo, são disponibilizadas 120 vagas, sendo 40 por período, com exigência mínima de 10 professores por turma.

Inscrições

As inscrições estão abertas até dia 4 de março de 2026, ou até o preenchimento total das vagas.

Por se tratar de formação gratuita e com número limitado de participantes, a expectativa é de que as vagas sejam preenchidas rapidamente.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: agendamento@aquariodeubatuba.com.br.

Clique aqui para fazer a inscrição.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários