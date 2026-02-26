Um levantamento da Apas (Associação Paulista de Supermercados), em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), aponta desaceleração nos preços do café desde julho de 2025. Em janeiro de 2026, a queda foi de 2,48%, a sétima redução consecutiva.
De acordo com a pesquisa, o recuo de janeiro foi o segundo maior percentual desde o início do movimento de baixa, ficando atrás apenas de julho de 2025, quando a queda foi de 3,03%.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Após um primeiro semestre de alta impulsionada pela inflação, os preços começaram a ceder em julho.
Desde então, as quedas vêm ocorrendo de forma gradual e contínua: agosto (-0,84%), setembro (-0,07%), outubro (-1,37%), novembro (-0,56%) e dezembro (-1,37%). Em janeiro de 2026, o recuo foi de 2,48%.
Segundo a Apas, o resultado de janeiro reforça uma trajetória de maior estabilidade, associada à melhora nas condições de oferta, e os consumidores já começam a perceber preços mais acessíveis, mas fatores climáticos atuais podem influenciar o comportamento dos preços nos próximos meses.