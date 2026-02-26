Um levantamento da Apas (Associação Paulista de Supermercados), em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), aponta desaceleração nos preços do café desde julho de 2025. Em janeiro de 2026, a queda foi de 2,48%, a sétima redução consecutiva.

De acordo com a pesquisa, o recuo de janeiro foi o segundo maior percentual desde o início do movimento de baixa, ficando atrás apenas de julho de 2025, quando a queda foi de 3,03%.

