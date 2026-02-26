Um homem de aproximadamente 55 anos ficou gravemente ferido após a explosão de um tambor em um estabelecimento na rua Francisco Rosa Marques, entre os bairros Jardim Morumbi e Residencial União, região sul de São José dos Campos. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (26).
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas, por volta das 9h, para incêndio em empresa que continha material reciclável.
No local, segundo os socorristas, um funcionário estava realizando o corte de um tanque quando o tambor explodiu, causando queimaduras na face, no tórax e nos membros inferiores.
A vítima foi socorrida pelo suporte avançado do Samu e o Corpo de Bombeiros fez a vistoria no local, onde constatou que não havia mais fogo. O homem sofreu queimaduras em praticamente todo o corpo.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.