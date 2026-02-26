Um homem de aproximadamente 55 anos ficou gravemente ferido após a explosão de um tambor em um estabelecimento na rua Francisco Rosa Marques, entre os bairros Jardim Morumbi e Residencial União, região sul de São José dos Campos. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (26).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas, por volta das 9h, para incêndio em empresa que continha material reciclável.