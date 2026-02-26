Um levantamento comportamental divulgado pelo Procon-SP nesta quinta-feira (26) indica que 39,7% dos apostadores se endividaram após iniciarem o engajamento em plataformas de "bets".
O estudo, realizado com mais de 2,7 mil consumidores entre o final de 2025 e o início de 2026, mostra um cenário preocupante de comprometimento financeiro. Além do endividamento direto, 52,4% dos entrevistados admitiram ter usado economias ou empréstimos para jogar, comprometendo a renda familiar.
Perfil do Apostador
Grande parte dos apostadores, de acordo com a pesquisa, é do sexo masculino (61,8%) e jovem. No entanto, as mulheres representam a maioria entre os endividados (53,9%), com destaque para o público de até 30 anos e renda de até dois salários mínimos.
Publicidade e Dificuldades no Saque
Outro dado importante do estudo aponta para a influência da publicidade das "bets" e problemas em sacar prêmios:
-
56,6% dos apostadores afirmam ser influenciados por propagandas com celebridades.
-
62,2% relataram problemas técnicos ou operacionais com as empresas, sendo a recusa no pagamento de prêmios a queixa principal.
Educação e Fiscalização
O Procon-SP reforça que as apostas não são investimentos e que os direitos do consumidor, como o acesso a informações claras sobre riscos e ludopatia (vício em jogos), devem ser respeitados. O levantamento servirá de base para novas ações de fiscalização e campanhas educativas ao longo de 2026.