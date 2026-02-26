Um levantamento comportamental divulgado pelo Procon-SP nesta quinta-feira (26) indica que 39,7% dos apostadores se endividaram após iniciarem o engajamento em plataformas de "bets".

O estudo, realizado com mais de 2,7 mil consumidores entre o final de 2025 e o início de 2026, mostra um cenário preocupante de comprometimento financeiro. Além do endividamento direto, 52,4% dos entrevistados admitiram ter usado economias ou empréstimos para jogar, comprometendo a renda familiar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Perfil do Apostador