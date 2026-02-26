Um novo buraco em via pública se abriu na manhã desta quinta-feira (26), na rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no Jardim São José 1, em São José dos Campos.

O incidente foi provocado por um vazamento de uma adutora da Sabesp no local.

