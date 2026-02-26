Um novo buraco em via pública se abriu na manhã desta quinta-feira (26), na rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no Jardim São José 1, em São José dos Campos.
O incidente foi provocado por um vazamento de uma adutora da Sabesp no local.
Em nota, a empresa pede desculpas e afirma que realiza a intervenção para correção da falha. Pode ocorrer desabastecimento de água nos bairros Jardim São José 1 e 2 durante a execução da obra.