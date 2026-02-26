Buraco reaberto na rua Felisbina de Souza Machado voltou a assustar moradores do Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos, na noite desta quarta-feira (25), após um carro cair em um buraco aberto na via. Um vídeo mostra o veículo no local e um trecho da rua com a iluminação apagada.
A ocorrência foi registrada na mesma rua onde crateras se abriram no fim de janeiro e no início de fevereiro, gerando interdições e preocupação recorrente dos moradores com novos afundamentos.
O buraco reaberto na Rua Felisbina de Souza Machado teria se formado durante a chuva, quando a água acumulada dificultou a visualização do risco no asfalto. As imagens mostram parte do trecho às escuras, o que pode ter contribuído para o motorista não perceber a erosão a tempo.
Em nota divulgada nesta quarta-feira (25/02), a Prefeitura de São José dos Campos afirmou que a demora no escoamento da água na região ocorre por uma deficiência já detectada no sistema de drenagem da rua. Segundo o Executivo, o problema será corrigido com a construção de uma nova galeria pluvial e a situação vinha sendo monitorada por câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
Ainda de acordo com a Prefeitura, até o momento do comunicado foram registrados 76,8 milímetros de chuva e ventos de até 40 km/h na cidade.
Alerta severo e risco de novos transtornos
Na tarde desta quarta-feira, a Defesa Civil do Estado emitiu alerta severo para São José dos Campos devido à possibilidade de chuva forte e persistente, com vento e raios. Em dias assim, a combinação de solo encharcado e pressão da água nas galerias pode agravar pontos frágeis do pavimento.
Entenda o histórico do trecho no Jardim Imperial
O endereço já vinha sendo acompanhado por órgãos municipais e pela Defesa Civil após uma sequência de ocorrências:
- 27/01/2026: a primeira erosão se abriu e um caminhão chegou a ser “engolido” pelo buraco;
- 07/02/2026: durante chuvas intensas, uma segunda cratera surgiu; um prédio com 34 apartamentos e casas foram interditados;
- 12/02/2026: moradores relataram novo ponto de afundamento e medo de uma 3ª cratera;
- 15/02/2026: após vistorias, moradores de parte dos imóveis foram autorizados a voltar para casa;
- 25/02/2026: com o buraco reaberto na Rua Felisbina de Souza Machado, um carro caiu na erosão durante a noite;
O que já foi anunciado como solução
Em atualizações anteriores, a Prefeitura informou que o problema estrutural do trecho seria enfrentado com obra de drenagem e ações para estabilização do solo.
Orientações de segurança para moradores e motoristas
- Evite circular por áreas isoladas e respeite a sinalização no entorno do buraco reaberto na Rua Felisbina de Souza Machado.
- Em caso de risco (novo afundamento, trincas, estalos, postes inclinados), acione a Defesa Civil (199).
- Em emergência, ligue 193 (Bombeiros) e 190 (Polícia Militar).
- Para orientações e solicitações gerais, utilize o canal 156 da Prefeitura.