Buraco reaberto na rua Felisbina de Souza Machado voltou a assustar moradores do Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos, na noite desta quarta-feira (25), após um carro cair em um buraco aberto na via. Um vídeo mostra o veículo no local e um trecho da rua com a iluminação apagada.

A ocorrência foi registrada na mesma rua onde crateras se abriram no fim de janeiro e no início de fevereiro, gerando interdições e preocupação recorrente dos moradores com novos afundamentos.

