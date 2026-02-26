A interrupção no fornecimento de energia no campo de futebol localizado no bairro Jardim São Vicente, na região leste de São José dos Campos, completa 40 dias nesta quinta-feira (26). O problema, que teve início em 17 de janeiro de 2026, com a queda da caixa de distribuição de energia, segue sem solução.
O Problema
O "apagão" foi causado por fortes chuvas que atingiram a região, provocando o transbordamento de um piscinão próximo. Segundo relatos da comunidade, o acúmulo de água chegou à altura do tornozelo, derrubando a caixa de distribuição de energia, o que impossibilita o uso dos refletores e do vestiário.
A falta de iluminação forçou a interrupção total das atividades de esporte e lazer no período noturno, prejudicando o convívio social do bairro. Moradores afirmam que, além do risco elétrico, o local sofre com o mato alto e infestação de formigas.
Posicionamento Oficial
OVALE publicou o pedido de ajuda dos moradores na segunda-feira (23) e, na ocasião, a Prefeitura de São José dos Campos informou que havia desenergizado os fios para evitar acidentes e que a manutenção do local estava programada para os próximos dias.
Em novo contato de OVALE com a administração, o posicionamento se mantém o mesmo, sem prazo específico.
