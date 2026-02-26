26 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem foge após agredir mulher, mas é localizado e preso

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Agressor fugiu, mas foi capturado em Guaratinguetá
Agressor fugiu, mas foi capturado em Guaratinguetá

Um homem foi preso após ameaçar e agredir uma mulher no bairro Jardim Esperança, em Guaratinguetá, na noite de quarta-feira (25).

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atender à ocorrência e no local, constataram que após a agressão, o homem havia se evadido.

Em busca pelas imediações, ele foi localizado, abordado e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

