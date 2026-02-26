Um homem foi preso após ameaçar e agredir uma mulher no bairro Jardim Esperança, em Guaratinguetá, na noite de quarta-feira (25).

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atender à ocorrência e no local, constataram que após a agressão, o homem havia se evadido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp