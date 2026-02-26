Pontes levadas pela força das águas voltaram a expor o risco nas estradas rurais de Caçapava após o temporal. Duas estruturas foram levadas pela correnteza, uma no limite com São José dos Campos e outra no limite com Taubaté. Até a última atualização, não havia manifestação oficial das prefeituras das três cidades.

As ocorrências foram registradas em vias conhecidas por moradores como rotas de ligação entre bairros e propriedades na zona rural. A recomendação é de atenção máxima e de evitar qualquer tentativa de travessia em trechos com água passando sobre a pista ou com sinais de erosão e desmoronamento.