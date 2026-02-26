Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Guaratinguetá, resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas e materiais do tráfico no bairro Itaguaçu, em Aparecida, nesta quinta-feira (26).

A ação, que contou com a participação de cinco policiais e duas viaturas, foi fruto de um trabalho de investigação que utilizou filmagens para monitorar um homem e uma mulher que vendiam entorpecentes na região.

Flagrante