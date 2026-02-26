26 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
INVESTIGAÇÃO

Polícia desarticula esquema de tráfico de drogas em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da operação contra o tráfico
Apreensões da operação contra o tráfico

Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Guaratinguetá, resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas e materiais do tráfico no bairro Itaguaçu, em Aparecida, nesta quinta-feira (26).

A ação, que contou com a participação de cinco policiais e duas viaturas, foi fruto de um trabalho de investigação que utilizou filmagens para monitorar um homem e uma mulher que vendiam entorpecentes na região.

Flagrante

No local, os policiais abordaram o suspeito, identificado como R. A. R. D. S., no momento em que ele entrava em sua residência.

Ao perceber a presença da equipe, o homem tentou se desfazer de uma embalagem de achocolatado, jogando-a no telhado. O recipiente foi recuperado e continha diversas porções de maconha fracionada, prontas para venda.

No interior da casa, foram apreendidos R$ 202 em notas trocadas, cadernos com anotações do tráfico, aparelhos celulares e pinos vazios.

Fuga

Em diligência à residência da mulher segunda investigada, A. P. M. D. S., que havia sido filmada vendendo drogas minutos antes da chegada da polícia, a equipe constatou que ela havia fugido.

No imóvel, foram encontrados mais uma sacola com maconha, uma balança de precisão e documentos com a contabilidade do crime.

Apreensões

Ao todo foram apreendidos:

  • 258 g de maconha (38 porções e uma sacola);
  • 150 embalagens tipo "eppendorf" vazias;
  • três telefones celulares;
  • duas folhas contendo anotações da venda de drogas;
  • um caderno;
  • uma balança de precisão;
  • R$202 em espécie;

Prisão

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) e permanece à disposição da Justiça. A polícia segue com as investigações para localizar a mulher identificada no esquema.

