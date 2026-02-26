Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Guaratinguetá, resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas e materiais do tráfico no bairro Itaguaçu, em Aparecida, nesta quinta-feira (26).
A ação, que contou com a participação de cinco policiais e duas viaturas, foi fruto de um trabalho de investigação que utilizou filmagens para monitorar um homem e uma mulher que vendiam entorpecentes na região.
Flagrante
No local, os policiais abordaram o suspeito, identificado como R. A. R. D. S., no momento em que ele entrava em sua residência.
Ao perceber a presença da equipe, o homem tentou se desfazer de uma embalagem de achocolatado, jogando-a no telhado. O recipiente foi recuperado e continha diversas porções de maconha fracionada, prontas para venda.
No interior da casa, foram apreendidos R$ 202 em notas trocadas, cadernos com anotações do tráfico, aparelhos celulares e pinos vazios.
Fuga
Em diligência à residência da mulher segunda investigada, A. P. M. D. S., que havia sido filmada vendendo drogas minutos antes da chegada da polícia, a equipe constatou que ela havia fugido.
No imóvel, foram encontrados mais uma sacola com maconha, uma balança de precisão e documentos com a contabilidade do crime.
Apreensões
Ao todo foram apreendidos:
- 258 g de maconha (38 porções e uma sacola);
- 150 embalagens tipo "eppendorf" vazias;
- três telefones celulares;
- duas folhas contendo anotações da venda de drogas;
- um caderno;
- uma balança de precisão;
- R$202 em espécie;
Prisão
O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) e permanece à disposição da Justiça. A polícia segue com as investigações para localizar a mulher identificada no esquema.