26 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem com protetiva tenta invadir casa e é preso em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
Um homem foi preso ao descumprir medida protetiva e tentar entrar na residência da vítima, em Guaratinguetá. 

A prisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (26), após acionamento via Copom para atendimento à ocorrência no bairro Coopemi.

No local, a equipe encontrou o suspeito em frente ao imóvel, tentando entrar, mesmo com medida protetiva vigente. Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

