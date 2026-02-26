Um homem foi preso ao descumprir medida protetiva e tentar entrar na residência da vítima, em Guaratinguetá.
A prisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (26), após acionamento via Copom para atendimento à ocorrência no bairro Coopemi.
No local, a equipe encontrou o suspeito em frente ao imóvel, tentando entrar, mesmo com medida protetiva vigente. Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.