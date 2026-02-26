26 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MANDADO DE PRISÃO

Procurado por homicídio é encontrado e preso em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio foi localizado e preso em Cruzeiro, no bairro Itagaçaba.

A prisão ocorreu na quinta-feira (25), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

Em abordagem ao suspeito, a equipe consultou os sistemas e confirmou que o homem era procurado pela Justiça  por crime de homicídio.

Conduzido ao plantão policial, ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

