Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio foi localizado e preso em Cruzeiro, no bairro Itagaçaba.

A prisão ocorreu na quinta-feira (25), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

