A concessionária Sancetur/SOU Transportes passou por vistorias de fiscalização na garagem da empresa em São Sebastião.

A inspeção ocorreu na última quarta-feira (24) e reuniu equipes da Divisão de Transporte Coletivo, da Comissão de Análise e Acompanhamento do Contrato, profissionais de mecânica e a Polícia Municipal.

O objetivo da ação foi verificar as condições de segurança e a operação do transporte público municipal.