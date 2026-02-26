A concessionária Sancetur/SOU Transportes passou por vistorias de fiscalização na garagem da empresa em São Sebastião.
A inspeção ocorreu na última quarta-feira (24) e reuniu equipes da Divisão de Transporte Coletivo, da Comissão de Análise e Acompanhamento do Contrato, profissionais de mecânica e a Polícia Municipal.
O objetivo da ação foi verificar as condições de segurança e a operação do transporte público municipal.
Itens fiscalizados
A vistoria incluiu a análise de documentos de condutores e veículos, além da checagem de componentes como freios, pneus, retrovisores, extintores de incêndio, sinalização de emergência e botoeiras de parada.
Os técnicos também avaliaram a iluminação, a emissão de fumaça, a limpeza, o funcionamento do ar-condicionado, a qualidade dos assentos e os recursos de acessibilidade.
Providências
A Prefeitura de São Sebastião informou que a empresa cumpre as exigências técnicas e legais. No entanto, segundo a administração, o relatório oficial apontou não conformidades que não foram divulgadas.
Os pontos que necessitam de correção foram registrados em documento próprio, com determinação para que a concessionária adote as providências solicitadas.
Histórico
A segurança dos veículos foi criticada por moradores após o acidente registrado em janeiro de 2026, que resultou na morte de Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, após queda de um veículo em movimento.
Segundo relatos, o ônibus trafegava lotado e Renata estava em pé em uma área não destinada a passageiros por falta de espaço. Uma janela se rompeu e ela foi arremessada para fora do veículo, colidindo com o asfalto. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu no hospital.
Na ocasião, usuários relataram outros acidentes com ônibus da frota nas redes sociais.
A Prefeitura afirma que a vistoria integra um conjunto de ações permanentes de fiscalização do transporte público municipal e que está comprometida com a segurança, a eficiência e o conforto da população que utiliza diariamente o sistema.