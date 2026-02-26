Nesta quinta-feira (26), segundo a Defesa Civil do Estado, São Paulo registrou no decorrer da madrugada pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em áreas do Vale do Paraíba, Campinas e no Litoral Paulista.
Ao longo do dia, uma área de baixa pressão no oceano combinado a uma frente fria irá reforçar as instabilidades no litoral paulista e no Vale do Paraíba.
Diante disso, nesses locais, a situação continua de atenção para possibilidade de deslizamento e alagamento, haja vista que os solos já se encontram encharcados.
Cidades da região como Monteiro Lobato e Igaratá registraram problemas relacionados às chuvas nessa quarta-feira (25).
Na Grande São Paulo, o dia será marcado pelo aumento gradual da nebulosidade, a temperatura máxima prevista é de 26°C e há risco de pancadas de chuva de moderada a forte, principalmente no período da tarde.
No restante do território paulista, o dia será marcado pelo céu parcialmente nublado e com temporais isolados à tarde que podem vir pontualmente fortes, acompanhados de descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo isolado. Nos municípios dessas áreas, as temperaturas máximas ficarão entre 24°C e 32°C.