Nesta quinta-feira (26), segundo a Defesa Civil do Estado, São Paulo registrou no decorrer da madrugada pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em áreas do Vale do Paraíba, Campinas e no Litoral Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao longo do dia, uma área de baixa pressão no oceano combinado a uma frente fria irá reforçar as instabilidades no litoral paulista e no Vale do Paraíba.