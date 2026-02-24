A idosa atacada por pitbulls em São José dos Campos morreu na manhã desta terça-feira (24), após ficar internada em estado grave no Hospital Municipal, na Vila Industrial. Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, não resistiu aos ferimentos causados no ataque ocorrido na manhã de segunda-feira (23), na região leste da cidade.

Marlene foi socorrida em estado gravíssimo após sofrer ferimentos extensos durante o ataque em via pública. No boletim, a família relatou que a vítima precisou passar por amputações devido à gravidade das lesões. Ela perdeu dois braços e uma perna.