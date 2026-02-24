A idosa atacada por pitbulls em São José dos Campos morreu na manhã desta terça-feira (24), após ficar internada em estado grave no Hospital Municipal, na Vila Industrial. Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, não resistiu aos ferimentos causados no ataque ocorrido na manhã de segunda-feira (23), na região leste da cidade.
Marlene foi socorrida em estado gravíssimo após sofrer ferimentos extensos durante o ataque em via pública. No boletim, a família relatou que a vítima precisou passar por amputações devido à gravidade das lesões. Ela perdeu dois braços e uma perna.
O registro policial aponta que o ataque ocorreu na Travessa Quatro, no bairro Majestic, em São José dos Campos. A apuração oficial segue sob responsabilidade da Polícia Civil.
Como a vítima morreu nesta terça-feira (24), uma das naturezas registradas inicialmente como lesão corporal gravíssima tende a ser atualizada no inquérito para homicídio culposo (quando não há intenção de matar), caso a autoridade policial entenda que houve negligência na guarda dos animais e nexo com o resultado morte.
No boletim inicial, o caso também apareceu com enquadramentos como omissão de cautela na guarda/condução de animais e outros registros associados à ocorrência. A confirmação final das tipificações depende de laudos, oitivas e da conclusão da investigação.
Após o óbito, a Prefeitura de São José dos Campos informou, em nota divulgada na imprensa regional, que o tutor foi autuado com base na lei municipal conhecida como “Lei da Focinheira”, e que o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) recolheu os dois cães por segurança.