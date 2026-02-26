A Prefeitura de São Sebastião, por meio do Fundo Social e da Secretaria de Segurança Urbana, iniciou uma campanha de arrecadação para auxiliar as vítimas das enchentes provocadas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá, cidades da Zona da Mata de Minas Gerais.

A iniciativa busca reunir itens de primeira necessidade.

