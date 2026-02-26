26 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
SOLIDARIEDADE

São Sebastião recolhe doações para vítimas das chuvas em MG

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Ubá
Enchente em Ubá (MG)
Enchente em Ubá (MG)

A Prefeitura de São Sebastião, por meio do Fundo Social e da Secretaria de Segurança Urbana, iniciou uma campanha de arrecadação para auxiliar as vítimas das enchentes provocadas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá, cidades da Zona da Mata de Minas Gerais.

A iniciativa busca reunir itens de primeira necessidade.

Entre os itens recolhidos para doação estão:

  • Colchões e roupas de cama;
  • Kits de higiene pessoal e água potável;
  • Cestas básicas;
  • Móveis e eletrodomésticos em condições de uso.

Interessados em doar devem entregar os materiais em um dos endereços abaixo:

  • Fundo Social: rua Capitão Luiz Soares, nº 33, Centro
  • Base da Costa Norte: avenida Olavo Bilac, nº 390, Enseada
  • Ginásio da Topolândia: rua Antônio Pereira da Silva, nº 188
  • Regional da Secretaria de Serviços Públicos: avenida Walkir Vergani, nº 36, Boiçucanga

