A Prefeitura de São Sebastião, por meio do Fundo Social e da Secretaria de Segurança Urbana, iniciou uma campanha de arrecadação para auxiliar as vítimas das enchentes provocadas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá, cidades da Zona da Mata de Minas Gerais.
A iniciativa busca reunir itens de primeira necessidade.
Entre os itens recolhidos para doação estão:
- Colchões e roupas de cama;
- Kits de higiene pessoal e água potável;
- Cestas básicas;
- Móveis e eletrodomésticos em condições de uso.
Interessados em doar devem entregar os materiais em um dos endereços abaixo:
- Fundo Social: rua Capitão Luiz Soares, nº 33, Centro
- Base da Costa Norte: avenida Olavo Bilac, nº 390, Enseada
- Ginásio da Topolândia: rua Antônio Pereira da Silva, nº 188
- Regional da Secretaria de Serviços Públicos: avenida Walkir Vergani, nº 36, Boiçucanga