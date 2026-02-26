26 de fevereiro de 2026
OPORTUNIDADE

Taubaté anuncia 100 vagas de emprego disponíveis

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
A Prefeitura de Taubaté disponibilizou quase cem oportunidades de trabalho na plataforma + Emprego, portal oficial de intermediação de contratações no município.

O serviço conecta empregadores a pessoas que buscam colocação profissional na cidade e também oferece cursos de qualificação gratuitos pela Escola do Trabalho.

As vagas são para funções diversas com exigências de diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Clique aqui para acessar a lista de oportunidades e se candidatar.

