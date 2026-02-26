A Prefeitura de Taubaté disponibilizou quase cem oportunidades de trabalho na plataforma + Emprego, portal oficial de intermediação de contratações no município.

O serviço conecta empregadores a pessoas que buscam colocação profissional na cidade e também oferece cursos de qualificação gratuitos pela Escola do Trabalho.

