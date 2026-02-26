Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo em Caçapava.

A prisão ocorreu na quinta-feira (25), por volta das 19h40, no bairro Parque Residencial Maria Elmira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp