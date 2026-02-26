Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo em Caçapava.
A prisão ocorreu na quinta-feira (25), por volta das 19h40, no bairro Parque Residencial Maria Elmira.
Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito e localizaram com ele uma pistola FN Herstal calibre .32 ACP, carregada com uma munição.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Caçapava, onde ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.