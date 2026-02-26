26 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
FLAGRANTE

Baep prende homem armado em residencial de Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/ 3º Baep
Pistolaapreendida em Caçapava
Pistolaapreendida em Caçapava

Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo em Caçapava.

A prisão ocorreu na quinta-feira (25), por volta das 19h40, no bairro Parque Residencial Maria Elmira.

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito e localizaram com ele uma pistola FN Herstal calibre .32 ACP,  carregada com uma munição.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Caçapava, onde ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

