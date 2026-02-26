Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no bairro Santa Inês, em São José dos Campos, portando mais de 2 kg de drogas variadas.
A prisão ocorreu por volta das 18h de quarta-feira (25), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep ( Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.
Em abordagem, a equipe localizou com o suspeito:
- 990 gramas de cocaína
- 480 gramas de skank
- 310 gramas de space
- 145 gramas de maconha
- 105 gramas de crack
Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes de São José dos Campos, local em que permaneceu à disposição da Justiça.