26 de fevereiro de 2026
FLAGRANTE

Baep prende homem com 2kg de drogas variadas no Santa Inês, SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no bairro Santa Inês, em São José dos Campos, portando mais de 2 kg de drogas variadas.

A prisão ocorreu por volta das 18h de quarta-feira (25), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep ( Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.

Em abordagem, a equipe localizou com o suspeito:

  • 990 gramas de cocaína
  • 480 gramas de skank
  • 310 gramas de space
  • 145 gramas de maconha
  • 105 gramas de crack

 Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes de São José dos Campos, local em que permaneceu à disposição da Justiça.

