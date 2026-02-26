Policiais militares prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável em Ubatuba.

A ação ocorreu na quinta-feira (25), em abordagem ao suspeito na rua Liberdade, após denúncias sobre sua localização.

