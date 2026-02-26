26 de fevereiro de 2026
PROCURADO

Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Policiais militares prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável em Ubatuba.

A ação ocorreu na quinta-feira (25), em abordagem ao suspeito na rua Liberdade, após denúncias sobre sua localização.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, contudo, em consulta aos sistemas, foi confirmado um mandado de prisão em aberto, de acordo com o Art.217-A do Código Penal. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

