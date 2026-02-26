Policiais militares prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável em Ubatuba.
A ação ocorreu na quinta-feira (25), em abordagem ao suspeito na rua Liberdade, após denúncias sobre sua localização.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, contudo, em consulta aos sistemas, foi confirmado um mandado de prisão em aberto, de acordo com o Art.217-A do Código Penal. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.