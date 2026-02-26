Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso no bairro Vila Machado, em São José dos Campos.

A ocorrência, registrada por volta das 14h de quinta-feira (25), resultou na apreensão de 0,840 gramas de maconha.

