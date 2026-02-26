Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso no bairro Vila Machado, em São José dos Campos.
A ocorrência, registrada por volta das 14h de quinta-feira (25), resultou na apreensão de 0,840 gramas de maconha.
Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em patrulhamento, abordaram o suspeito e localizaram com ele duas porções de maconha, um tijolo de maconha, um aparelho celular Samsung, além de R$42 em espécie.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde o abordado permaneceu preso e à disposição da justiça.