26 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Baep prende homem com tijolo de maconha na Vila Machado, SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/3º Baep
Apreensões do Baep na Vila Machado, São José dos Campos
Apreensões do Baep na Vila Machado, São José dos Campos

Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso no bairro Vila Machado, em São José dos Campos.

A ocorrência, registrada por volta das 14h de quinta-feira (25), resultou na apreensão de 0,840 gramas de maconha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em patrulhamento, abordaram o suspeito e localizaram com ele duas porções de maconha, um tijolo de maconha, um aparelho celular Samsung, além de R$42 em espécie.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde o abordado permaneceu preso e à disposição da justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários