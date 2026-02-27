Policiais militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) prenderam em flagrante três homens envolvidos em uma fraude milionária contra a Caixa Econômica Federal.
A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (25), por volta das 16h durante patrulhamento na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), km 068+500, sentido Oeste, no município de Jacareí.
O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a pedido da Polícia Federal de Juiz de Fora (MG), emitiu um alerta informando que um veículo Hyundai/HB20 estaria envolvido no crime com prejuízo estimado em aproximadamente um milhão de reais.
Ao avistar o automóvel, a equipe deu ordem de parada e a abordagem foi realizada. Em vistoria veicular, foram localizados 376 comprovantes de transações bancárias, totalizando cerca de R$ 1.090.347,00, além de R$ 1.879,50 em espécie.
Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos, onde permaneceram à disposição da Justiça Federal.