27 de fevereiro de 2026
CARVALHO PINTO

Envolvidos em fraude bancária milionária são presos em rodovia

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/TOR
Veículo Hyundai/HB20 envolvido em fraude bancária
Policiais militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) prenderam em flagrante três homens envolvidos em uma fraude milionária contra a Caixa Econômica Federal.

A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (25), por volta das 16h durante patrulhamento na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), km 068+500, sentido Oeste, no município de Jacareí.

O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a pedido da Polícia Federal de Juiz de Fora (MG), emitiu um alerta informando que um veículo Hyundai/HB20 estaria envolvido no crime com prejuízo estimado em aproximadamente um milhão de reais.

Ao avistar o automóvel, a equipe deu ordem de parada e a abordagem foi realizada. Em vistoria veicular, foram localizados 376 comprovantes de transações bancárias, totalizando cerca de R$ 1.090.347,00, além de R$ 1.879,50 em espécie.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos, onde permaneceram à disposição da Justiça Federal.

