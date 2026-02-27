Policiais militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) prenderam em flagrante três homens envolvidos em uma fraude milionária contra a Caixa Econômica Federal.

A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (25), por volta das 16h durante patrulhamento na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), km 068+500, sentido Oeste, no município de Jacareí.

