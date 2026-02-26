A SIATT, empresa referência em armamentos inteligentes sediada em São José dos Campos, e a Marinha do Brasil assinaram um Protocolo de Intenções para a realização de estudos e intercâmbio de informações voltados ao desenvolvimento conjunto de dois grupos de Mísseis Ar-Superfície Antinavio, denominados MARSUP.

O documento foi assinado na última segunda-feira (23), pelo vice-almirante Carlos Henrique Zampieri, diretor da Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha, e por Rogerio Salvador, presidente da SIATT. A formalização ocorreu na sede da Diretoria, no Rio de Janeiro (RJ).