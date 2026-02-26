A SIATT, empresa referência em armamentos inteligentes sediada em São José dos Campos, e a Marinha do Brasil assinaram um Protocolo de Intenções para a realização de estudos e intercâmbio de informações voltados ao desenvolvimento conjunto de dois grupos de Mísseis Ar-Superfície Antinavio, denominados MARSUP.
O documento foi assinado na última segunda-feira (23), pelo vice-almirante Carlos Henrique Zampieri, diretor da Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha, e por Rogerio Salvador, presidente da SIATT. A formalização ocorreu na sede da Diretoria, no Rio de Janeiro (RJ).
A iniciativa representa um passo estratégico na expansão da família de mísseis nacionais, aproveitando uma tecnologia já testada e validada. A expectativa é que, a médio prazo, o projeto contribua para o fortalecimento do Poder Naval, ao dotar a Força de um míssil ar-superfície desenvolvido no País, com elevado conteúdo tecnológico nacional.
O foco dos estudos é avaliar a adaptação da tecnologia já consolidada no projeto do MANSUP (Míssil Antinavio de Superfície) para equipar aeronaves subordinadas ao Comando da Força Aeronaval da Marinha. O objetivo é validar tecnicamente a evolução desta capacidade, ampliando o emprego operacional do sistema com uma versão lançada a partir de meios aéreos.
Para o presidente da SIATT, o acordo consolida o posicionamento da empresa no fornecimento de sistemas estratégicos complexos voltados à soberania nacional.
“Este protocolo marca um avanço concreto na evolução de uma capacidade construída ao longo de anos pela indústria nacional. Ele demonstra a maturidade tecnológica alcançada pela SIATT e, sobretudo, o talento da nossa equipe, que tem sido protagonista na condução de projetos estratégicos e na entrega de soluções críticas para a Defesa do Brasil”, afirma Salvador.
O MANSUP, base tecnológica para os estudos de desenvolvimento do MARSUP, é um dos principais programas estratégicos da indústria de defesa brasileira. Desenvolvido sob liderança da Marinha do Brasil, o míssil consolida capacidades nacionais. Compatível com meios navais modernos, como as fragatas da Classe Tamandaré, o sistema posiciona o país entre as nações capazes de projetar e produzir mísseis antinavio contemporâneos, servindo agora como fundamento para a evolução de uma família de armamentos nacionais.