VIOLÊNCIA

Irmão tenta matar irmão com arma de fogo em serraria de Cunha

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Jornal de Cunha
Policiais militares foram acionados para a ocorrência de tentativa de homicídio
A polícia apura um caso de tentativa de homicídio entre dois irmãos registrado em Cunha, na tarde de quarta-feira (25). O crime aconteceu no distrito de Campos Novos.

Na ocasião, policiais militares foram acionados para a ocorrência de tentativa de homicídio.

Segundo informações de moradores de Cunha, um homem de 45 anos, de posse de uma arma de fogo, foi até a serraria do próprio irmão, de 33 anos, e efetuou disparos da arma, mas não acertou a vítima.

Em seguida, os dois irmãos entraram em luta corporal, e a vítima conseguiu retirar a arma de seu irmão, que fugiu do local em uma motocicleta de cor preta, tomando rumo ignorado.

Até o momento, ninguém foi preso. A polícia segue pelas buscas do suspeito.

