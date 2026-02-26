26 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IMPACTO DAS CHUVAS

Chuvas provocam deslizamentos em 5 estradas de Monteiro Lobato

Por Da redação | Monteiro Lobato
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Defesa Civil do Estado
Deslizamento de terra em estrada de Monteiro Lobato
Deslizamento de terra em estrada de Monteiro Lobato

O acúmulo de chuvas dos últimos dias provocou cinco pontos de deslizamento de terra no município de Monteiro Lobato, nessa quarta-feira (25).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Defesa Civil do Estado, os escorregamentos foram registrados nas estradas do Rio Manso, do Souza, do Fabiano e da Pedra Branca. Nenhuma residência foi atingida e as vias passaram por limpeza e desobstrução.

Na Estrada do Micheleto, houve deslizamento em talude lateral, com comprometimento parcial da via.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil realizou vistoria técnica e interditou preventivamente o trecho. Não há vítimas, desalojados ou desabrigados na cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários