O acúmulo de chuvas dos últimos dias provocou cinco pontos de deslizamento de terra no município de Monteiro Lobato, nessa quarta-feira (25).

De acordo com a Defesa Civil do Estado, os escorregamentos foram registrados nas estradas do Rio Manso, do Souza, do Fabiano e da Pedra Branca. Nenhuma residência foi atingida e as vias passaram por limpeza e desobstrução.