Familiares e amigos se despedem de Raul, querido pizzaiolo de Cruzeiro que morreu na noite de quarta-feira (25). Ele era considerado um dos melhores e mais reconhecidos pizzaiolos da história da cidade.

Muito além da profissão, Raul construiu uma trajetória de mais de 30 anos dedicados à arte de preparar pizzas, conquistando clientes, amigos e admiradores em toda a região, tendo trabalhado em pizzarias como do Babbo e Paulista.