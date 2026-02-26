Familiares e amigos se despedem de Raul, querido pizzaiolo de Cruzeiro que morreu na noite de quarta-feira (25). Ele era considerado um dos melhores e mais reconhecidos pizzaiolos da história da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Muito além da profissão, Raul construiu uma trajetória de mais de 30 anos dedicados à arte de preparar pizzas, conquistando clientes, amigos e admiradores em toda a região, tendo trabalhado em pizzarias como do Babbo e Paulista.
Conhecido pelo profissionalismo, dedicação e simpatia, Raul se tornou referência quando o assunto era qualidade e tradição. Seu trabalho ultrapassava o balcão da pizzaria. Ele aquecia corações com alegria, atendimento acolhedor e sabores que marcaram gerações de cruzeirenses.
Famílias inteiras cresceram celebrando aniversários, encontros e momentos especiais ao redor das pizzas preparadas por ele.
A notícia de sua morte causou comoção nas redes sociais e entre moradores de Cruzeiro e cidades vizinhas, que lamentam a perda de um profissional exemplar e de um ser humano querido por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.
Raul deixa um legado de trabalho, respeito e amor pela profissão, e uma saudade imensa na cidade que ele ajudou a alimentar e alegrar por mais de três décadas.
* Com informações da página Portal Cruzeiro