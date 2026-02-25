Moradores do Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos, voltaram a relatar preocupação com a área atingida por crateras após surgirem novos sinais de rachaduras e possível afundamento do solo.

Segundo denúncia encaminhada à reportagem, as pedras utilizadas para contenção estariam cedendo novamente, provocando trincas no asfalto, principalmente nas proximidades de um imóvel que segue interditado. A chamada “microcalçada”, deixada como acesso provisório para pedestres, também apresentaria sinais de instabilidade.

“Se continuar chovendo a noite inteira, vai afundar mais”, afirmou um morador.