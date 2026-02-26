Um homem de 74 anos foi encontrado morto dentro da própria residência na noite desta terça-feira (24), na Vila Cristina, região norte de São José dos Campos.
A vítima foi identificada como Pedro Wendell Brown, pedreiro aposentado, localizado já sem sinais vitais pela própria filha.
Corpo pode ter ficado dias no imóvel
De acordo com o boletim de ocorrência, Pedro morava sozinho e não era visto por vizinhos desde o dia 7 de fevereiro. Preocupada com a falta de contato, a filha decidiu ir até o imóvel, na Rua Augusto de Oliveira e Silva, onde encontrou o pai já sem vida.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h55 e isolou a área para a realização da perícia técnica. Segundo os primeiros levantamentos, o estado do corpo indica que a morte pode ter ocorrido há alguns dias.
Sem sinais de violência
Informações preliminares da Polícia Civil apontam que não havia indícios de agressão nem sinais de arrombamento na residência.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária como morte suspeita e encontro de cadáver, procedimento padrão quando não há confirmação imediata da causa do óbito.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico que deverá esclarecer se a morte ocorreu por causas naturais.
Investigação
Até o momento, não há indícios de crime. A Polícia Civil aguarda o laudo pericial para concluir as circunstâncias da morte. O caso gerou comoção entre moradores da região norte da cidade.