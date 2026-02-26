26 de fevereiro de 2026
IDOSO TINHA 74 ANOS

Adeus, Pedro: filha encontra pedreiro morto dentro de casa em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 74 anos foi encontrado morto dentro da própria residência na noite desta terça-feira (24), na Vila Cristina, região norte de São José dos Campos.

A vítima foi identificada como Pedro Wendell Brown, pedreiro aposentado, localizado já sem sinais vitais pela própria filha.

Corpo pode ter ficado dias no imóvel

De acordo com o boletim de ocorrência, Pedro morava sozinho e não era visto por vizinhos desde o dia 7 de fevereiro. Preocupada com a falta de contato, a filha decidiu ir até o imóvel, na Rua Augusto de Oliveira e Silva, onde encontrou o pai já sem vida.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h55 e isolou a área para a realização da perícia técnica. Segundo os primeiros levantamentos, o estado do corpo indica que a morte pode ter ocorrido há alguns dias.

Sem sinais de violência

Informações preliminares da Polícia Civil apontam que não havia indícios de agressão nem sinais de arrombamento na residência.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária como morte suspeita e encontro de cadáver, procedimento padrão quando não há confirmação imediata da causa do óbito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico que deverá esclarecer se a morte ocorreu por causas naturais.

Investigação

Até o momento, não há indícios de crime. A Polícia Civil aguarda o laudo pericial para concluir as circunstâncias da morte. O caso gerou comoção entre moradores da região norte da cidade.

