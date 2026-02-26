“Isso, isso, isso!”
A icônica vila do seriado Chaves agora pode ser visitada em São José dos Campos. A exposição oficial que comemora os 40 anos da estreia da série no Brasil abriu as portas no Vale Sul Shopping com cenários em tamanho real e itens inéditos.
“Chaves: A Exposição” já está aberta ao público, que poderá conferir a recriação em tamanho real da vila onde Chaves, Quico, Chiquinha e toda a turma encantaram gerações e gerações de fãs. O espaço de 600 m² resgata o universo criado por Roberto Gómez Bolaños (1929–2014) com riqueza de detalhes.
Entre as atrações estão a recriação da vila em escala real, com as casas do Seu Madruga e da Dona Florinda, o tradicional piso geométrico e o segundo pátio. O percurso inclui ainda uma sala que simula os bastidores das gravações, com roteiros originais digitalizados. Também fazem parte da experiência figurinos reproduzidos com fidelidade, painéis informativos, ambientes interativos para fotos e uma ala dedicada ao Chapolin Colorado.
Segundo a organização, a fidelidade ao material original é prioridade. “A marca manda representantes do México para que olhem e vejam se está tudo igual ao original… para que todo mundo tenha a mesma experiência em qualquer lugar do mundo”, diz Felipe Pinheiro, produtor executivo da exposição.
Raridades
Entre os destaques estão os roteiros originais de Bolaños, incluindo versões manuscritas e cópias datilografadas utilizadas no set, material disponibilizado pela família do criador. O público também pode conferir o compilado de um episódio considerado perdido, exibido no México nos anos 1970 e que nunca chegou ao Brasil.
“Foi gravado e exibido naquela época, mas em algum momento foi engavetado e não chegou ao Brasil. É o caso de cerca de 39 capítulos nessas condições”, explica João Victor, produtor artístico do evento.
Experiência e novidades
A proposta vai além da cenografia. “Desde o início, o mote sempre foi: ‘A série você conhece, agora você vai vivenciá-la’”, afirma João. Felipe reforça o apelo emocional: “A gente costuma brincar que as pessoas entram pela porta da primeira sala e saem pelo pátio dois transformadas. Todo mundo tem uma história afetiva com Chaves.”
Durante o período da mostra, a produção ainda planeja trazer dubladores brasileiros da série para encontros com os fãs, reconhecendo a importância das vozes que consolidaram o sucesso do programa no país.
A série
Criada e protagonizada por Roberto Gómez Bolaños no México, em 1973, a série teve sete temporadas e mais de 300 episódios. No Brasil, estreou em 1984 e atravessa gerações, mantendo-se como um dos programas estrangeiros de maior permanência na TV nacional.
“Chaves: A Exposição” fica aberta das 12h às 20h no Vale Sul Shopping até 12 de abril, na avenida Andrômeda, nº 227, no bairro Jardim Satélite.