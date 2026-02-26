26 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
40 ANOS DA SÉRIE

Isso, isso, isso! Exposição recria vila do Chaves em São José

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE
“Chaves: A Exposição” já está aberta ao público em São José dos Campos
“Chaves: A Exposição” já está aberta ao público em São José dos Campos

“Isso, isso, isso!”

A icônica vila do seriado Chaves agora pode ser visitada em São José dos Campos. A exposição oficial que comemora os 40 anos da estreia da série no Brasil abriu as portas no Vale Sul Shopping com cenários em tamanho real e itens inéditos.

“Chaves: A Exposição” já está aberta ao público, que poderá conferir a recriação em tamanho real da vila onde Chaves, Quico, Chiquinha e toda a turma encantaram gerações e gerações de fãs. O espaço de 600 m² resgata o universo criado por Roberto Gómez Bolaños (1929–2014) com riqueza de detalhes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre as atrações estão a recriação da vila em escala real, com as casas do Seu Madruga e da Dona Florinda, o tradicional piso geométrico e o segundo pátio. O percurso inclui ainda uma sala que simula os bastidores das gravações, com roteiros originais digitalizados. Também fazem parte da experiência figurinos reproduzidos com fidelidade, painéis informativos, ambientes interativos para fotos e uma ala dedicada ao Chapolin Colorado.

Segundo a organização, a fidelidade ao material original é prioridade. “A marca manda representantes do México para que olhem e vejam se está tudo igual ao original… para que todo mundo tenha a mesma experiência em qualquer lugar do mundo”, diz  Felipe Pinheiro, produtor executivo da exposição.

Raridades 

Entre os destaques estão os roteiros originais de Bolaños, incluindo versões manuscritas e cópias datilografadas utilizadas no set, material disponibilizado pela família do criador. O público também pode conferir o compilado de um episódio considerado perdido, exibido no México nos anos 1970 e que nunca chegou ao Brasil.

“Foi gravado e exibido naquela época, mas em algum momento foi engavetado e não chegou ao Brasil. É o caso de cerca de 39 capítulos nessas condições”, explica João Victor, produtor artístico do evento.

Experiência e novidades

A proposta vai além da cenografia. “Desde o início, o mote sempre foi: ‘A série você conhece, agora você vai vivenciá-la’”, afirma João. Felipe reforça o apelo emocional: “A gente costuma brincar que as pessoas entram pela porta da primeira sala e saem pelo pátio dois transformadas. Todo mundo tem uma história afetiva com Chaves.”

Durante o período da mostra, a produção ainda planeja trazer dubladores brasileiros da série para encontros com os fãs, reconhecendo a importância das vozes que consolidaram o sucesso do programa no país.

A série

Criada e protagonizada por Roberto Gómez Bolaños no México, em 1973, a série teve sete temporadas e mais de 300 episódios. No Brasil, estreou em 1984 e atravessa gerações, mantendo-se como um dos programas estrangeiros de maior permanência na TV nacional.

“Chaves: A Exposição” fica aberta das 12h às 20h no Vale Sul Shopping até 12 de abril, na avenida Andrômeda, nº 227, no bairro Jardim Satélite.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários