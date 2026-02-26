“Chaves: A Exposição” já está aberta ao público, que poderá conferir a recriação em tamanho real da vila onde Chaves, Quico, Chiquinha e toda a turma encantaram gerações e gerações de fãs. O espaço de 600 m² resgata o universo criado por Roberto Gómez Bolaños (1929–2014) com riqueza de detalhes.

A icônica vila do seriado Chaves agora pode ser visitada em São José dos Campos. A exposição oficial que comemora os 40 anos da estreia da série no Brasil abriu as portas no Vale Sul Shopping com cenários em tamanho real e itens inéditos.

Entre as atrações estão a recriação da vila em escala real, com as casas do Seu Madruga e da Dona Florinda, o tradicional piso geométrico e o segundo pátio. O percurso inclui ainda uma sala que simula os bastidores das gravações, com roteiros originais digitalizados. Também fazem parte da experiência figurinos reproduzidos com fidelidade, painéis informativos, ambientes interativos para fotos e uma ala dedicada ao Chapolin Colorado.

Segundo a organização, a fidelidade ao material original é prioridade. “A marca manda representantes do México para que olhem e vejam se está tudo igual ao original… para que todo mundo tenha a mesma experiência em qualquer lugar do mundo”, diz Felipe Pinheiro, produtor executivo da exposição.

Raridades