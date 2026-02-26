O empresário Alex Ye, proprietário da rede Busca Busca, informou que dará início à implantação da jornada de trabalho 5x2, com cinco dias de atividade e dois de descanso, em uma de suas unidades. A medida deverá ser gradualmente ampliada para as demais lojas do grupo. A loja escolhida é a Mundo Elétrica, em São Paulo.

A iniciativa coloca a empresa entre as primeiras a adotar formalmente o modelo, que vem ganhando espaço no interior de São Paulo e no Vale do Paraíba.