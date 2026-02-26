O empresário Alex Ye, proprietário da rede Busca Busca, informou que dará início à implantação da jornada de trabalho 5x2, com cinco dias de atividade e dois de descanso, em uma de suas unidades. A medida deverá ser gradualmente ampliada para as demais lojas do grupo. A loja escolhida é a Mundo Elétrica, em São Paulo.
A iniciativa coloca a empresa entre as primeiras a adotar formalmente o modelo, que vem ganhando espaço no interior de São Paulo e no Vale do Paraíba.
Embora ainda não haja regulamentação definitiva em âmbito nacional, diversas companhias têm optado pela mudança com o objetivo de promover melhorias nas condições de trabalho. Entre os principais argumentos apresentados estão a busca por maior qualidade de vida para os colaboradores, potencial aumento da produtividade e atualização das práticas trabalhistas.
Grandes grupos do varejo, como o DPSP, que reúne as marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, além de outras empresas do setor paulista, já adotaram o sistema 5x2. Não há informações sobre o início do projeto em São José dos Campos.
