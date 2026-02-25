Um homem de 74 anos foi localizado sem vida dentro da própria residência na noite desta terça-feira (24), na Vila Cristina, região norte de São José dos Campos. A vítima, identificada como Pedro Wendell Brown, foi encontrada pela filha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o idoso morava sozinho e não era visto por conhecidos desde o dia 7 de fevereiro. Diante da falta de contato, a filha decidiu ir até o imóvel, situado na Rua Augusto de Oliveira e Silva, onde encontrou o pai já sem sinais vitais.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h55 e isolou o local para a realização da perícia técnica. De acordo com os primeiros levantamentos, o estado do corpo indica que a morte pode ter ocorrido há alguns dias.
Informações iniciais da Polícia Civil apontam que não foram constatados indícios de agressão ou sinais de arrombamento na residência. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária como morte suspeita e encontro de cadáver.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde será submetido a exame necroscópico para esclarecer a causa da morte. O laudo deverá indicar se o falecimento ocorreu por causas naturais.