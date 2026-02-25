Um homem de 74 anos foi localizado sem vida dentro da própria residência na noite desta terça-feira (24), na Vila Cristina, região norte de São José dos Campos. A vítima, identificada como Pedro Wendell Brown, foi encontrada pela filha.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o idoso morava sozinho e não era visto por conhecidos desde o dia 7 de fevereiro. Diante da falta de contato, a filha decidiu ir até o imóvel, situado na Rua Augusto de Oliveira e Silva, onde encontrou o pai já sem sinais vitais.