A Polícia Civil encerrou, na tarde desta quarta-feira (25), as escavações realizadas em uma área de mata no bairro São Silvestre, em Jacareí, durante investigação sobre o desaparecimento de uma mulher que não é vista há três anos.
A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais de Jacareí em um ponto localizado próximo a uma quadra de esportes. A área trabalhada fica a cerca de 300 metros mata adentro. Até o final da tarde, equipes seguiam no local realizando escavações manuais.
As diligências foram motivadas por indícios de que poderia haver uma ossada enterrada na região, possivelmente ligada ao desaparecimento ocorrido em 2023, tratado como possível crime.
Para auxiliar nas buscas, a polícia utilizou tecnologia de varredura por drones equipados com radar capaz de identificar alterações no subsolo. Segundo os investigadores, o equipamento consegue emitir sinais que atravessam a copa das árvores e o solo, apontando materiais com características semelhantes a ossos.
Dois pontos foram identificados como áreas de interesse para escavação. No entanto, conforme informado pela Polícia Civil, a margem de erro do equipamento pode variar entre dois e três metros, o que torna o trabalho manual mais demorado e complexo, especialmente em uma área extensa de mata fechada.
A tecnologia empregada começou a ser testada há cerca de dois anos e ainda está em fase de validação operacional.
Apesar dos esforços realizados nesta quarta-feira, as buscas não foram concluídas de forma definitiva. A Polícia Civil informou que, devido à dimensão da área e às limitações técnicas, novas diligências poderão ser realizadas nos próximos dias. As investigações seguem em andamento.