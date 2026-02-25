Faltas

O índice de faltas de pacientes na UBS (Unidade Básica de Saúde) Mais do Parque Aeroporto, em Taubaté, chegou a 56% no último quadrimestre de 2025. O índice foi apresentado pela Secretaria de Saúde nessa quarta-feira (25), em audiência pública na Câmara sobre as ações realizadas pela pasta entre setembro e dezembro do ano passado. Ao todo, foram 798 faltas na unidade nesse período.

Absenteísmo

"A gente percebe uma subutilização das ferramentas de atendimento quando há esse absenteísmo. Se as pessoas estão faltando, a gente está subutilizando o que temos para oferecer para a população. Nossa margem de absenteísmo é enorme", disse o secretário de saúde, Carlo Guilherme.