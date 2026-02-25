Faltas
O índice de faltas de pacientes na UBS (Unidade Básica de Saúde) Mais do Parque Aeroporto, em Taubaté, chegou a 56% no último quadrimestre de 2025. O índice foi apresentado pela Secretaria de Saúde nessa quarta-feira (25), em audiência pública na Câmara sobre as ações realizadas pela pasta entre setembro e dezembro do ano passado. Ao todo, foram 798 faltas na unidade nesse período.
Absenteísmo
"A gente percebe uma subutilização das ferramentas de atendimento quando há esse absenteísmo. Se as pessoas estão faltando, a gente está subutilizando o que temos para oferecer para a população. Nossa margem de absenteísmo é enorme", disse o secretário de saúde, Carlo Guilherme.
Atendimentos
Na audiência, foram apresentados os números da atenção básica, como 329 mil atendimentos prestados pela ESF (Estratégia Saúde da Família), 165 mil atendimentos nas UBS e mais de 5 milhões de itens distribuídos pelo Cemume (Centro Municipal de Medicamentos).
Especialidades
Quanto à atenção especializada, a Policlínica Adulto realizou 61 mil atendimentos, a Policlínica Infantil totalizou 8 mil atendimentos e o AMI (Ambulatório Municipal de Infectologia) chegou a 23 mil atendimentos e receitas aviadas.
Urgência
Na área de urgência e emergência, foram 43 mil atendimentos no PSM (Pronto Socorro Municipal) durante o quadrimestre, 51 mil na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) San Marino, 42 mil na UPA Santa Helena e 30 mil no PA (Pronto Atendimento) do Cecap. Além disso, o HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) totalizou 129 mil atendimentos.
Orçamento
No quadrimestre, a Prefeitura aplicou R$ 97 milhões na pasta, além das transferências dos governos federal (R$ 33 milhões) e estadual (R$20 milhões).