Um jovem de 26 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira (25), no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
O crime aconteceu às 0h34, em uma residência na rua 3, em uma área conhecida como invasão. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para prestar apoio ao Samu após a informação de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo.
Ao chegarem nas proximidades do endereço, os policiais foram abordados pela mãe da vítima, que indicou o local exato dos fatos, descrito como uma moradia de difícil acesso. Dentro do barraco os agentes encontraram o jovem Arnaldo Santos de Jesus, baleado, porém consciente.
Segundo relato da própria vítima aos policiais, um homem usando capuz teria invadido a residência e efetuado diversos disparos de arma de fogo em sua direção. Após os tiros, o suspeito fugiu e tomou rumo ignorado.
O Samu foi acionado e realizou o socorro, encaminhando a vítima para a Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos. O estado de saúde não foi detalhado no boletim.
A Polícia Militar realizou buscas nas imediações, mas o autor não foi localizado.
Perícia e investigação.
Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil solicitou perícia ao Instituto de Criminalística e acionou a equipe de homicídios, que compareceu ao local para dar início às investigações.
A esposa da vítima foi ouvida ainda na cena do crime como testemunha ocular. O depoimento foi registrado em vídeo e anexado ao sistema da ocorrência.
A autoridade policial determinou a instauração de inquérito para apurar a tentativa de homicídio.
Até o momento, ninguém foi preso. A investigação segue em andamento na Delegacia de Caraguatatuba.