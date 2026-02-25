Um jovem de 26 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira (25), no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

O crime aconteceu às 0h34, em uma residência na rua 3, em uma área conhecida como invasão. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para prestar apoio ao Samu após a informação de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo.