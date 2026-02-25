Um homem de 42 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (25) dentro de um estabelecimento de reciclagem no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

O crime aconteceu por volta das 10h30, em um imóvel localizado na rua Yoshizo Shibata. De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, um homem ainda não identificado entrou no local usando capacete e, ao avistar a vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo. Em seguida, fugiu e tomou rumo ignorado.