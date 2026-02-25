25 de fevereiro de 2026
CRIME

Pedreiro é morto a tiros dentro de ferro-velho em Caraguá

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem foi morto em ferro-velho
Homem foi morto em ferro-velho

Um homem de 42 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (25) dentro de um estabelecimento de reciclagem no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

O crime aconteceu por volta das 10h30, em um imóvel localizado na rua Yoshizo Shibata. De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, um homem ainda não identificado entrou no local usando capacete e, ao avistar a vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo. Em seguida, fugiu e tomou rumo ignorado.

A vítima, identificada como Mario dos Santos, pedreiro, foi atingida pelos tiros e morreu no próprio local. O óbito foi constatado às 11h42 pelo médico da Unidade de Suporte Avançado do Samu, com apoio de equipe da Unidade de Suporte Básico.

A esposa da vítima estava no estabelecimento no momento do crime. Policiais militares que atenderam a ocorrência isolaram a área e preservaram a cena até a chegada da Polícia Civil e da equipe da Polícia Científica.

Durante a perícia técnica, foram identificados, preliminarmente, seis disparos de arma de fogo. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba. A Polícia Civil iniciou diligências para identificar o autor do crime, incluindo a análise de imagens de câmeras de monitoramento da região, levantamento de possíveis desavenças envolvendo a vítima e oitiva formal das testemunhas.

Até o momento, ninguém foi preso.

