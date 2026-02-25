A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um "alerta severo" para chuvas fortes e persistentes em São José dos Campos, na tarde desta quarta-feira (25). O aviso foi enviado, por meio de mensagem, ao celular de moradores da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mensagem "alerta severo" apareceu nos celulares por volta de 17h20, juntamente com um som agudo e vibração.