A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um "alerta severo" para chuvas fortes e persistentes em São José dos Campos, na tarde desta quarta-feira (25). O aviso foi enviado, por meio de mensagem, ao celular de moradores da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A mensagem "alerta severo" apareceu nos celulares por volta de 17h20, juntamente com um som agudo e vibração.
No texto, a Defesa Civil informou: "Chuva se espalhando por São José dos Campos. Tem raios e vento. Atinge áreas vizinhas. Mantenha-se em local seguro".
O alerta ocorre após chuvas fortes na região nos últimos dias, especialmente no Litoral Norte, que causaram estragos nas cidades.
Ubatuba registrou 126 mm de chuva em 12 horas, equivalente à média do mês. Na cidade litorânea, 400 casas e quatro escolas foram alagadas, deixando 30 pessoas fora das residências e as aulas suspensas na segunda-feira (23).
De acordo com o pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Gustavo Escobar, o clima se mantém quente, úmido e abafado nesta semana, com pancadas de chuva em boa parte do interior e maior risco de acumulados elevados na faixa litorânea, onde o solo segue encharcado após os temporais do fim de semana.