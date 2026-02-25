Divisão Segundo os dados apresentados, dos R$ 756 milhões empenhados em ações e serviços públicos de saúde até dezembro, o pagamento de 67,6% se deu com recursos municipais, de 24,7% com repasses do governo federal e 5,8% com aportes do governo estadual.

Saúde A Câmara de São José dos Campos sediou nessa terça-feira (24) a prestação de contas da Secretaria de Saúde referente ao balancete financeiro e produtividade do terceiro quadrimestre e acumulado do ano de 2025.

Orçamento

A pasta tinha orçamento estimado para 2025 em R$ 1,14 bilhão, atualizado para R$ 1,19 bilhão no fim do ano, sendo R$ 856 milhões em assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 225 milhões para assistência básica, R$ 34 milhões em profilaxia e medicamentos, R$ 25 milhões em vigilância epidemiológica, R$ 34 milhões para administração e R$ 14 milhões em vigilância sanitária.

Números

As consultas médicas na atenção básica no último quadrimestre do ano somaram 938 mil (ante 768 mil no mesmo período de 2024); com especialistas, 156 mil (ante 210 mil em 2024); e de urgência 454 mil (ante 437 mil em 2024). Foram realizados 2,3 milhões de exames diagnósticos de setembro a dezembro na cidade pela rede público (2% a mais do que no mesmo período do ano anterior). E foram realizadas 16,4 mil cirurgias em especialidades, 21% a mais do que de setembro a dezembro de 2024 (13,5 mil).

Hospitais

Os oito hospitais da rede municipal somaram 350 mil atendimentos de urgência e emergência a adultos e 103 mil em pediatria de setembro a dezembro, 6% a mais do que no mesmo período do ano passado. O número de internações caiu de 30,7 mil nos últimos quatro meses de 2024 para 29,7 mil no mesmo período de 2025.