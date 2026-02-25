O Jacareí venceu o Araçatuba por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (25), no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-4. Além do resultado positivo, essa foi a primeira vitória do time em casa, que até então só tinha ganhado fora de seus domínios.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o Jacaré do Vale foi a 10 pontos e chegou ao sétimo lugar na classificação. Já o Araçatuba, com 4 pontos, vê a zona de rebaixamento se aproximar.