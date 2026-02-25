O Jacareí venceu o Araçatuba por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (25), no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-4. Além do resultado positivo, essa foi a primeira vitória do time em casa, que até então só tinha ganhado fora de seus domínios.
Com esse resultado, o Jacaré do Vale foi a 10 pontos e chegou ao sétimo lugar na classificação. Já o Araçatuba, com 4 pontos, vê a zona de rebaixamento se aproximar.
Na próxima rodada, o time da região, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, visita o Taquaritinga neste sábado (28), a partir das 15h, no estádio Taquarão. E o Araçatuba joga no mesmo dia, às 15h30, quando recebe o São Caetano.
O jogo
O primeiro tempo começou truncado e com poucas chances de gol, mas com o Jacareí tendo mais posse de bola. A equipe da casa teve uma boa chegada aos 7min, pela direita, mas o goleiro se antecipou e afastou a bola.
Apenas aos 37min, em uma jogada bem trabalhada pela direita, veio o cruzamento rasteiro da direita, Théo recebeu na área e bateu para fazer 1 a 0. Mais que isso, foi o primeiro gol da história do Jacareí FC em seu estádio.
Antes do intervalo, o Araçatuba cresceu e tentou responder, chegando com perigo. Mas, o Jacaré do Vale conseguiu se segurar.
Após o intervalo, os visitantes assustaram aos 7min, quando uma jogada pela esquerda encontrou o camisa 10 Hugo Cordeiro no meio da área. Mas, ele chutou à esquerda, perdendo grande chance.
Depois, o Araçatuba dominou o meio de campo e chegou outras vezes com perigo. E Hugo Cordeiro era sempre o principal articulador das jogadas ofensivas.
Contudo, o Jacareí conseguiu se reorganizar e marcou o segundo gol aos 21min. Em lançamento para a grande área, a bola sobrou para Kayan, que havia acabado de entrar, e desviou para o fundo da rede: 2 a 0.